مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر

منافسة آسيوية بين Saudi Arabia - South Korea اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا، تشهد مواجهة منتخب السعودية مع نظيره الكوري الجنوبي، في ثمن نهائي كأس آسيا، السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة جانبية من العيار الثقيل، بين الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر، والألماني يورجن كلينسمان، مدرب «محاربي التايجوك».

وكان مانشيني وكلينسمان اثنان من ألمع اللاعبين في أوروبا خلال الثمانينيات والتسعينيات، إذ تُوّج مانشيني بـ 13 لقبًا مع سامبدوريا ولاتسيو، فيما تُوّج كلينسمان بلقبيْ كأس العالم واليورو مع المنتخب الألماني، وتفوّق على مانشيني في الجوائز الفردية، فيما حظي مانشيني بمسيرة تدريبية أفضل، وحقق ألقابًا مع 5 أندية مختلفة، إضافة إلى فوزه بلقب يورو 2020 مع منتخب بلاده كمدرب.



حسب صحيفة الرياضية السعودية وعلى صعيد المواجهات المباشرة بينهما، إلتقى مانشيني بكلينسمان 8 مرات خلال مسيرتيْهما كلاعبيْن، مع أفضلية لمانشيني الذي حقق 5 انتصارات، مقابل انتصاريْن لكلينسمان، لكن الألماني كان صاحب الغلبة في اللقاء الوحيد الذي جمعهما كمدربيْن.



وجاءت المواجهة المباشرة الأولى بينهما قبل 35 عامًا، في افتتاح يورو 1988 في ألمانيا، وانتهت بالتعادل 1-1 بين ألمانيا وإيطاليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، إذ تقدّم مانشيني للأتزوري في الدقيقة 52، قبل أن يعادل أندرياس بريمه لألمانيا بعدها بـ 3 دقائق، ولعب مانشيني وكلينسمان المباراة كاملة.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2024

يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024 بقطر، ويستضيف ستاد المدينة التعليمية مجريات لقاء السعودية ضد كوريا الجنوبية المنتظر الليلة.

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

أما موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2024، فإنها ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

ستنقل مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في الأدوار الإقصائية من كأس آسيا 2024 عبر القنوات الناقلة المخصصة لتلك الخدمة، والتي حصلت عليها رسميًا عدد من الشبكات العربية ومنها بين سبورت وأبوظبي الرياضية.

ولكنها تتيح بث مباشر مباريات كأس الأمم الآسيوية، للمشجعين في السعودية والإمارات عبر قنواتهم المفتوحة، ولباقي الجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا من خلال الاشتراك في خدماتها المفتوحة؛ وبالتالي فإن هؤلاء المشتركين يمكنهم مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية مباشر اليوم عبر هذه الترددات.

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12091 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10810 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

كيفية مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية أونلاين؟

تُنقل جميع مباريات البطولة عبر التطبيقات الخاصة وغير المجانية للقنوات المذكورة كافة، فقنوات الكاس وبي إن سبورتس القطرية تنقل مبارياتها عبر تطبيق TOD أما قناة أبوظبي الرياضية فمبارياتها منقولة عبر تطبيق STARZ PLAY APP وفيما ستكون المباريات المنقولة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، عبر تطبيق SHAHID VIP الباقة الرياضية.

معلق مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

يُنقل بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية على القنوات الناقلة على قنوات بي إن سبورتس بصوت عصام الشوالي، بينما سيكون معلق مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية على قنوات إس إس سي هو السعودي فارس عوض أو فهد العتيبي.

القناة المعلق SSC 1 HD فهد العتيبي BeIN ASIAN CUP 1 HD عصام الشوالي Al Rabiaa Iraq حسام الوائلي - نور الدين آيت علي Al KASS EXTRA TWO HD منتصر الأزهري Al KASS EXTRA ONE HD خليل البلوشي أبوظبي الرياضية آسيا 1 بلال علام

تاريخ مواجهات السعودية ضد كوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل، أو بفوز السعودية بهدف واحد، حيث التقى المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي في 4 مواجهات سابقة، على النحو التالي:

في عام 1984، تعادلوا 1-1 في دور المجموعات. وسجل هدف المنتخب السعودي في ذلك الوقت الأسطورة ماجد عبد الله.

- عام 1988 في قطر، وفي المباراة النهائية، فاز الأخضر بركلات الترجيح، ليحقق لقبه الثاني، وانتظر الفريقان 12 عامًا ليلتقيا مرة أخرى في كأس آسيا.

- وفي الدور نصف النهائي عام 2000 الذي استضافه لبنان فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2 / 1،

-نسخة 2007 شهدت المواجهة الأخيرة على مستوى البطولة.

تشكيل المنتخب السعودي اليوم

الحارس أحمد الكسار سعود. رباعي الدفاع عبدالحميد، على البليهي، حسان تمبكتي، على لاجامي. ثلاثي الوسط عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري. مثلث الهجوم سالم الدوسري، فراس البريكان، سامي النجعي.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد السعودية اليوم

حراسة المرمى سيونغ غيو كيم خط الدفاع يونغ وو سيول - سيونغ هيون يونغ - كيم مين جاي - كي لي جي خط الوسط كانغ إن لي - يونغ وو بارك - إن بيوم هوانغ - جاي لي سونغ خط الهجوم هيونغ مين سون - هوانغ هي تشان

التقيا في 4 مواجهات سابقة، البداية كانت في نسخة 1984، التي فاز فيها المنتخب السعودي باللقب لأول مرة في تاريخه، حيث تعادلا 1-1 في دور المجموعات، وسجل هدف المنتخب السعودي حينها الأسطورة. ماجد عبدالله.

وكرر الفريقان مواجهتهما في النسخة التالية بقطر عام 1988، وهذه المرة كانت في المباراة النهائية التي فاز بها الأخضر بالفوز بركلات الترجيح ليحقق لقبه الثاني. وانتظر الفريقان 12 عاما ليلتقيا مرة أخرى في كأس آسيا.

وهذه المرة في نصف نهائي نسخة 2000 من المسابقة التي استضافها لبنان، حيث فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2 / 1، وسجل طلال المشعل هدفي الفريق الأخضر. وشهدت نسخة 2007 المواجهة الأخيرة على مستوى البطولة، حيث تم جمع الفريقين في دور المجموعات وحُسمت مباراتهما بالتعادل قبل أن يواصل الخضر مشواره حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام العراق الذي كان قد التغلب على كوريا الجنوبية في نصف النهائي بركلات الترجيح.

حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2023

الحكم هو الغيز تاتاشيف من مواليد أوزبكستان في عام 1984، وهو حكم دولي منذ عام 2013، خاض طوال مسيرته 190 مباراة في مختلف البطولات في العالم، أشهر 778 بطاقة صفراء ومنح 30 بطاقة حمراء بنظام البطاقة الصفراء الثانية، وطرد 13 لاعبا بشكل مباشر، واحتسب خلال مسيرته 74 ركلة جزاء.

تعتبر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية هي المباراة الثالثة للحكم الأوزبكي في كأس آسيا 2023، حيث ظهر في مباراتيّن سابقتيّن، الأولى بين إندونيسيا والعراق، وفاز أسود الرافدين بنتيجة 3-1، ثم كان حكما لمباراة إيران والإمارات العربية المتحدة، وفاز المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1، واحتسب في تلك المواجهة ركلة جزاء للمنتخب الأبيض، لكن أضاعها اللاعب يحيى الغساني.

يعاون الحكم تاتاشيف اليوم كل من أندري تسابنكو كمساعد أول، تيمور غاينولين كمساعد ثان، والحكم الرابع عبد الله الجمالي، وأحمد العلي حكما لتقنية الفيديو، وعادل علي أحمد خميس النقبي كحكم مساعد لتقنية الفيديو.