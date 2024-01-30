نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتعاقد مع ترافيس موتيابا لمدة 4 مواسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع الزمالك مع الأوغندي ترافيس موتيابا، لمدة 4 سنوات ونصف.



الزمالك يتعاقد مع ترافيس موتيابا لمدة 4 مواسم ونصف



ووصل موتيابا إلى القاهرة، وتم عقد جلسة بينه وبين مسؤولي القلعة البيضاء، انتهت بتوقيعه بشكل رسمي.

موتيابا، صاحب 18 عامًا، تدرج في الفئات السنية لمنتخب أوغندا، وانضم للفريق الأول في يناير 2022، وكان عمره حينها 16 عامًا.

يذكر أن مسؤولو الزمالك اتفقوا على أكثر من صفقة لتدعيم الفريق بعناصر جديدة، بعد حل أزمة إيقاف القيد.

صفقة أخرى في القلعة البيضاء

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بشأن صفقة محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش.

وعقد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل جلسة مع إدارة طلائع الجيش بشأن إتمام صفقة انتقال محمد شحاتة لصفوف القلعة البيضاء.

وتوصل رامي نصوحي لاتفاق مع مسؤولي طلائع الجيش بشأن إتمام صفقة محمد شحاتة مقابل 20 مليون جنيه على أربع دفعات.