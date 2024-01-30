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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق عصر اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتشهد الجولة مواجهة قوية بين وادي دجلة مع نظيره توت عنخ آمون وتعتبر هذه المباراة بمثابة قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية هذا الموسم، نظرًا لشراسة التنافس بينهما ومحاولات وادي دجلة في الحفاظ على لقبه المفضل له ولكن يصطدم بطموحات توت عنخ آمون المشروعة في الحصول على لقب الدوري الممتاز.

وادي دجلة يواجه توت عنخ آمون في مباراة القمة بدوري الكرة النسائية

وكما تشهد مواجهات الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز للكرة النسائية مواجهات قوية بين الاميرية وزد اف سي، ويستضيف المجد السكندري شقيقه الأكبر دلفي، كما يحل طلائع الجيش ضيفًا على اتحاد بسيون، ويستضيف سموحة نظيره بيراميدز

كما يلتقي فيوتشر مع المقاولون العرب، والطيران يواجه المعادي واليخت، ويلتقي البنك الاهلي مع المصري.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

