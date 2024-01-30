نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل إلى القاهرة.. الزمالك يوقع مع موهبة أوغندا لمدة 4 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك إبرام تعاقدات جديدة قبيل ساعات من غلق باب القيد خلال الفترة الجارية من الميركاتو الشتوي في مصر.

تعاقد الزمالك مع ترافيس موتيابا

ونجح مسؤولو الزمالك في إنهاء صفقة المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا الذي وقع لصالح الفارس الأبيض لمدة أربع مواسم ونصف.

ووصل الأوغندي ترافيس موتيابا إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء واستقبله مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك منذ قليل.

ومن المنتظر أن يتم قيد الأوغندي ترافيس موتيابا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت السن، حيث يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لحسم صفقة جديدة لاستغلال الأماكن الشاغرة في القائمة.

من الجدير بالذكر أن قيمة صفقة الأوغندي ترافيس لاعب الأبيض الجديد موتيابا كلفت خزينة نادي الزمالك مبلغ 220 ألف دولار.

وفي سياق آخر أنهى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل صفقة انتقال محمد شحاتة قادما من صفوف طلائع الجيش مقابل 20 مليون جنيه.

وتسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش منذ قليل ليتم قيد اللاعب بقائمة الفارس الأبيض للموسم الحالي.

