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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

شاهد هالحين مجانًا دون اشتراك..جارية الآن (0-0) مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024..منافسة آسيوية مرتقبة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بين منتخب Saudi Arabia Vs South Korea، بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم يلا كورة بث مباشر في كأس أمم آسيا 2024.

الأخضر في مواجهة الشمشون يلتقي منتخب السعودية نظيره منتخب كوريا الجنوبية في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024 المقامة في قطر، ويقام هذا اللقاء في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان في دولة قطر.

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موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

يتم بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.



كيف تأهل منتخب السعودية إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024؟



تصدر منتخب السعودية بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مانشيني ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، وذلك بعد الفوز في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا على حساب منتخب عمان وفي الجولة الثانية من دور المجموعات على حساب منتخب قيرغيزستان وفي الجولة الثالثة تعادل المنتخب السعودي أمام منتخب تايلاند دون أهداف، ويُعد الأخضر هو الأكثر تتويجًا بين العرب، وثاني أكثر المنتخبات حصولًا على لقب الكأس الآسيوية بواقع ثلاث نسخ.

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كيف تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024؟

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024 باعتباره وصيفًا للمجموعة الخامسة، وحقق منتخب كوريا الجنوبية لقب كأس أمم آسيا في نسختين.



تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عبد الله البليهي - عون السلولي - حسن كادش - عبد الله الخيبري.

خط الوسط: سالم الدوسري - مختار علي - فيصل الغامدي - فواز الصقور.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمي: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - عبد الله هادي رديف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024



تذاع مباريات كأس أمم آسيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية وقنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024.

1. تردد قناة bein sports Asian.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

2. تردد قناة ssc الرياضية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.