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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت السعودية..مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024 (0-0)..حالة من الترقب والقلق تسيطر على جماهير منتخب السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يناير الجاري، حيث يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب كوريا الجنوبية في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024 المقامة في قطر، ويقام هذا اللقاء في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان في دولة قطر.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

المسابقة: كأس أمم آسيا قطر 2023 - دور ال 16.

المتنافسين: السعودية وكوريا الجنوبية.

الملعب:استاد المدينة التعليمية.

التاريخ الثلاثاء 30 يناير 2024.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

يتم بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عبد الله البليهي - عون السلولي - حسن كادش - عبد الله الخيبري

خط الوسط: سالم الدوسري - مختار علي - فيصل الغامدي - فواز الصقور

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تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمي: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - عبد الله هادي رديف



مشوار منتخب السعودية في بطولة كأس أمم آسيا 2024

تصدر منتخب السعودية بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مانشيني ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، وذلك بعد الفوز في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا على حساب منتخب عمان وفي الجولة الثانية من دور المجموعات على حساب منتخب قيرغيزستان وفي الجولة الثالثة تعادل المنتخب السعودي أمام منتخب تايلاند دون أهداف.





تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية وقنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024.

1. تردد قناة bein sports Asian.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

2. تردد قناة ssc الرياضية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

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تاريخ مواجهات السعودية وكوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا 2024



تعد مباراة اليوم بين منتخب السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024 هي المباراة الخامسة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، حيث سبق وتقبلوا في أربع مواجهات، حقق منتخب السعودية الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

التقى منتخب السعودية وكوريا الجنوبية في نسخة 1984 في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل منهم، تجدد اللقاء في نسخة 1988 والتي أقيمت في قطر، وانتهت هذه المواجهة بفوز منتخب السعودية بركلات الترجيح، وتوج الأخضر في هذه النسخة بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وبعد مرور 12 عامًا، التقي منتخب السعودية مع منتخب كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي من نسخة 2000 والتي أقيمت في لبنان، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي بناحية هدفين مقابل هدف، وكانت آخر مواجهة بين السعودية وكوريا الجنوبية في نسخة 2007 في بطولة كأس أمم آسيا، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل.



تصريحات مدرب منتخب السعودية قبل مواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

قال مانشيني مدرب السعودية في المؤتمر الصحفي: أعتقد أننا حققنا تحسنا كبيرا، سيكون من المهم أن نلعب كمجموعة، وليس كأفراد، لأن الأداء الجماعي سيميزنا أمام التميز الكبير في خط الهجوم الكوري، المنتخب الكوري أحد أفضل المنتخبات، صحيح شباكهم اهتزت كثيرًا ولكن لديهم عناصر هجومية قوية، استقبال الأهداف يعني أن فرصتنا في التسجيل ستكون مميزة.

وأضاف مانشيني: نستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، سعداء بمواجهة منتخب قوي، لديهم عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن أعتقد فريقنا تحسن كثيرًا عن الشهر الماضي وعلى الصعيد الشخصي راض عما أقدمه، وطموحي مثل طموح المجموعة الذهاب بعيدًا في البطولة، واجهت كلنيسمان كلاعب، كان مهاجم مميز، والآن هو مدرب رائع وله تجارب مميزة.