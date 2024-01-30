نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية الكروي الأول عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري وذلك على ملعب "المدينة التعليمية"، في دور الـ16 بكأس آسيا.

موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

وستقام أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، كما تذاع أيضًا على قنوات SSC السعودية.

