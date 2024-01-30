انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل... تريزيجيه يظهر مودته بقبلة على قدمي هذه العجوز المسنة عقب كل انتصار للفراعنة! (اكتشف التفاصيل بالصور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مواقف كثيرة في حياة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي أسعد المصريين بإحراز هدف التعادل أمام الرأس الأخض، وبعد هدف التعادل الذي أحرزه لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، محمود حسن تريزيجيه، تساءل البعض عن دور الأم في نجاحه، وما العادة التي يقوم بها كل زيارة تجعله مرضيًا عنها في قلبها، التي لعبت دورًا مهمًا في حياته المهنية، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة له عبر شاشة «دي ام سي»، وحديثه عنها في منشورات عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

حديث تريزيجيه عن والدته