شاهد المباراة من منزلك مجاني..جارية الآن (0-0) بث مباشر السعودية ضد كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت السعودية مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024

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يلا شوت Saudi Arabia اليوم.. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية دون تقطيع في كأس أمم آسيا 2024 | اضغط هــنــــا



في لقاء مرتقب يعبق بالتحدي والتنافس، يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2024 المقامة في قطر، بعد أداء متألق في المرحلة الأولى للبطولة، يسعى "الأخضر" إلى مواصلة تألقه أمام منتخب كوريا الجنوبية الذي يمتلك خبرة وقوة فنية.

ستكون مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024 في ملعب المدينة التعليمية محط أنظار عشاق كرة القدم، وسط توقعات مثيرة للكشف الفريق الذي سيتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.



يلا شوت Saudi Arabia اليوم.. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية دون تقطيع في كأس أمم آسيا 2024 | اضغط هــنــــا

ما هو موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024؟

يتم بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024 اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عبد الله البليهي - عون السلولي - حسن كادش - عبد الله الخيبري

خط الوسط: سالم الدوسري - مختار علي - فيصل الغامدي - فواز الصقور

يلا شوت Saudi Arabia اليوم.. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية دون تقطيع في كأس أمم آسيا 2024 | اضغط هــنــــا



تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمي: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - عبد الله هادي رديف



ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024؟

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية وقنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024.

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة



تردد قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10810

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مشفرة

تردد قناة bein sports Asian

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة ssc الرياضية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.