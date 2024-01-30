بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر: الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [كأس آسيا]

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر: مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت ، وستكون الأنظار مشدودة نحو المواجهة القوية بين الأخضر السعودي والشمشون الكوري، في قمة مباريات الدور 16 من بطولة كأس آسيا 2023، في مباراة يراها الكثيرون بمثابة نهائي مبكر، فأين يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية وما القنوات الناقلة لها، وما تاريخ لقاءات المنتخبين؟

يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على قناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق عصام الشوالي، وعلى قناة SSC1 HD بتعليق كل من فهد العتيبي.

وفي حال كنت في العراق، يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية مجانًا من خلال القناة الرابعة الرياضية العراقية، بتعليق حسام الوائلي ونور الدين آيت علي.

كما ستكون مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية مُتاحة أيضًا على قناتي الكأس "Extra 1" بتعليق خليل البلوشي، وعلى الكأس "Extra 2" بتعليق منتصر الأزهري، وأيضًا قناة "أبوظبي الرياضية 1" بتعليق بلال علام، إضافة إلى تطبيق "شاهد VIP".

أما بالنسبة لمشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على القنوات الأجنبية فيمكنكم ذلك من خلال القنوات التالية:

قناة Spor Smart HD

قناة Sport TV2 PortugalbeIN

قناة beIN ASIAN CUP 3

أما إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية من أرض الملعب، فإنها ستجري على أرضية استاد المدينة التعليمية، يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2024، في تمام الساعة الـ19:00 بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة وفي يوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

تاريخ لقاءات السعودية وكوريا الجنوبية

خلال تاريخ مواجهتهما، التقى الأخضر السعودي بالشمشون الكوري في 17 مناسبة سابقة، 11 منها كانت دولية و6 ودية، حقق الأخضر الفوز في 5 مباريات فقط، مقابل 7 انتصارات لكوريا، فيما انتهت النتيجة إلى التعادل في 5 مباريات.

أول 3 لقاءات جمعت ما بين السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر كانت ودية في أعوام 1978 و1980، أول اثنتين انتهتا بفوز الشمشون الكوري بنتيجة 2-0 و3-0.، في حين انتهت الثالثة بفوز الأخضر السعودي بنتيجة 1-0.

رابع لقاء ما بين المنتخبين كان أول لقاء رسمي يجمع بينهما، وتحديدًا في كأس آسيا 1984، في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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أما اللقاء الخامس فكان في نهائي بطولة الألعاب الآسيوية 1986، وحينها فاز المنتخب الكوري بهدفين للاشيء.

في اللقاء السادس، رد الأخضر السعودي الدين سريعًا للكوريين، وذلك في نهائي بطولة كأس آسيا 1988، عندما فاز عليهم في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما اللقاء السابع بين السعودية وكوريا الجنوبية فكان في تصفيات كأس العالم 1990، وانتهى بفوز الشمشون بهدفين نظيفين.

وفي تصفيات 1994 التقيا مجددًا في ثامن لقاءاتهما، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

كأس آسيا لبنان 2000 كان موعدًا لتاسع لقاءات السعودية وكوريا الجنوبية، وحينها فاز الأخضر على الشمشون في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1.

تصفيات كأس العالم 2006 شهدت لقاء المنتخبين مرتين، وقد فاز الأخضر السعودي في المباراتين، ذهابًا 2-0 وإيابًا 1-0.

أما في لقائهما في كأس آسيا 2007، فقد التقيا في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

في تصفيات كأس العالم 2010، التقى الأخضر مع الشمشون مرتين في التصفيات النهائية، وفاز الشمشون ذهابًا 2-0، قبل أن يتعادلا إيابًا 0-0.

آخر 3 لقاءات جمعت ما بين السعودية وكوريا كانت جميعها مباريات ودية، في 2015 و2018 و2023، فازت كوريا في الأولى والثالثة بنتيجة 2-0 و1-0، فيما انتهى اللقاء الثاني بالتعادل السلبي دون أهداف.

من المنتخب الذي سيواجه السعودية في الدور ربع النهائي؟

في حين سيلتقي الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا 2023، مع منتخب أستراليا، الذي فاز بدوره في الدور 16 على إندونيسيا بنتيجة 4-0.

ومن المفترض أن تجري مباراة الدور ربع النهائي يوم الجمعة 2 فبراير/شباط 2024 على استاد الجنوب في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يذكر أنّ منتخب السعودية هو أكثر المنتخبات العربية تتويجًا ببطولة كأس آسيا 3 مرات، في أعوام (1984، 1988، 1996)، فيما هو أكثر منتخبات غرب آسيا مناصفة مع إيران التي توجت بذات الرصيد من البطولات.

في حين أنّ منتخب اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011).

أما بالنسبة لمنتخب كوريا الجنوبية فقد كان صاحب لقب البطولة في أول نسختين لها في (1956 و1960)، حين كان عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لا تتجاوز 4 منتخبات

تشكيلة منتخب السعودية في كأس آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار (النصر)، وأحمد الكسار (الفيحاء).

الدفاع: حسن كادش (الاتحاد)، وعلي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد (الهلال)، وعون السلولي (التعاون)، وعلي لاجامي (النصر)، وفواز الصقور (الشباب).

الوسط: سالم الدوسري وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن غريب عبد الله الخبيري وسامي النجعي وأيمن يحيى (النصر)، وعباس الحسن ومختار علي (الفتح)، وعيد المولد (الأخدود)، وفيصل الغامدي (الاتحاد).

الهجوم: فهد المولد وعبد الله رديف (الشباب)، وفراس البريكان (الأهلي)، وصالح الشهري (الهلال).

وتشهد بطولة القارة الأكبر في العالم منافسة شرسة بين منتخبات شرق القارة وغربها، لا سيما أن الأرقام متقاربة حاليًا بعدد الألقاب، 7 لشرق آسيا، و9 لمنتخبات غرب القارة.

ومن بين منتخبات شرق آسيا يُعتبر منتخب اليابان، صاحب الرقم القياسي بالتتويج (4 مرات)، المرشح الأبرز لحصد اللقب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، سواء في كأس العالم الماضية 2022، أو في تصفيات كأس العالم 2026، أو حتى في المباريات الودية.

فالمنتخب الياباني استطاع الوصول إلى المونديال الأخير، بعد أن تصدر مجموعته في المونديال بالفوز على منتخبات كبيرة؛ مثل إسبانيا وألمانيا، قبل أن يخرج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا وصيفة العالم مرتين، كما كرر فوزه على ألمانيا في مباراة ودية بعد المونديال بأربعة أهداف.

بينما بدأ محاربو الساموراي مشوارهم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم القادمة 2026 بقوة، بالفوز على ميانمار وسوريا بالنتيجة ذاتها 5-0.

أما منتخب كوريا الجنوبية فهو أيضًا أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس آسيا في قطر، لا سيما أن لقب هذه البطولة قد غاب طويلًا عن الشمشون الذي فاز باللقب في أول نسختين فقط، وغاب عن التتويج منذ 64 عامًا، تحديدًا منذ عام 1960.

فيما يتوقع أن يكون منتخب أستراليا، صاحب لقب نسخة 2015، أحد المرشحين أيضًا للفوز بالبطولة.

أما بالنسبة لمنتخبات غرب آسيا، فيعتبر منتخب إيران الفائز بالبطولة 3 مرات متتالية، آخرها في عام 1976، أحد المرشحين البارزين للتتويج، لا سيما أن المنتخب يمتلك جيلًا ذهبيًا بقيادة مهدي طارمي وسيردار أزمون.

أما بالنسبة لبطل النسخة السابقة ومستضيف البطولة، منتخب قطر، فإنه مرشح أيضًا رغم النتائج العادية التي حققها مؤخرًا، لا سيما أن العنابي يسعى للحفاظ على لقبه متحفزًا بجماهيره التي ستقف خلفه.

أما منتخب السعودية، الذي حقق الكأس 3 مرات، فيعتبر أيضًا من المنافسين الشرسين على اللقب، لا سيما أنه يملك جيلًا مميزًا استطاع التألق في كأس العالم الأخيرة.

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيلة الأخضر لمباراة كوريا الجنوبية، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا، اليوم، وهو يحمل في تاريخ مشاركاته في البطولة ثلاث بطولات عام "1984، و1988، و1996"، في حين جاء وصيفًا للبطولة ثلاث مرات في أعوام "1992، 2000، 2007".

وعلى الجانب الآخر، يخوض منتخب كوريا الجنوبية مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي وهو يحمل في تاريخه بطولتين عامي "1956، 1960"، في حين حقق الوصافة أربع مرات خلال أعوام "1972، 1980، 1988، 2015".

وقبل مباراة اليوم، يتفوق المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية في تاريخ المواجهات السابقة ببطولة كأس آسيا بانتصار في مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق الكوريون أي انتصار على الأخضر في تاريخ مبارياتهما بالبطولة القارية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يخوض منتخب السعودية مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا فى لقاء سيقام اليوم الثلاثاء فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري

تشكيل كوريا الجنوبية الرسمي أمام السعودية

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيون وو جو

الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

الهجوم: سون هيونج مين