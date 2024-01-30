بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا.. يلا شوت

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يخوض منتخب السعودية مواجهة نارية عندما يصطدم بمواجهة نظيره كوريا الجنوبية، في تمام السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا يلا شوت

وإذا كانت كوريا الجنوبية تحاشت مواجهة اليابان في هذا الدور بعد أن انتزعت منها ماليزيا التعادل 3-3 في الرمق الأخير من المباراة فإنها في المقابل ستواجه منتخبا لا يقل شأنا وهو السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996.

وعلّق مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان الذي يواجه انتقادات كبيرة على ذلك بقوله “الأدوار الإقصائية مختلفة تماما عن دور المجموعات. كل منتخب سيكون قويا وبالتالي ستكون مواجهته صعبة”. وتابع “بالتالي، وبغض النظر عن هوية المنتخب الذي ستواجهه في الأدوار الاقصائية، يتعيّن عليك التغلب عليه إذا أردت إحراز اللقب، هذه هي الحقيقة”. وأضاف “هدفنا هو الوصول إلى نهائي النسخة الحالية من كأس آسيا، ونحن نحترم كل المنتخبات المشاركة”.

ونوه كلينسمان بتطوّر المنتخبات الآسيوية في السنوات الأخيرة بقوله “تطورت المنتخبات الآسيوية بصورة كبيرة ففاز المنتخب السعودي على الأرجنتيني، والياباني على نظيره الألماني”.

ويلهث المنتخب الكوري الجنوبي وراء وضع حد لصيام دام 64 عاما لم يحرز فيه اللقب. ويقف التاريخ إلى جانب “الأخضر” في البطولة القارية حيث سبق أن واجه “محاربو تايغوك” أربع مرات، ففاز مرتين بينها مرة في نهائي عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب القاري بركلات الترجيح وفي نصف نهائي عام 2000، وتعادلا مرتين أيضا.

قبل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بأمم آسيا.. مانشيني يتفوق على كلينسمان

وكان مانشيني وكلينسمان اثنان من ألمع اللاعبين في أوروبا خلال الثمانينيات والتسعينيات، إذ تُوّج مانشيني بـ 13 لقبًا مع سامبدوريا ولاتسيو، فيما تُوّج كلينسمان بلقبيْ كأس العالم واليورو مع المنتخب الألماني، وتفوّق على مانشيني في الجوائز الفردية، فيما حظي مانشيني بمسيرة تدريبية أفضل، وحقق ألقابًا مع 5 أندية مختلفة، إضافة إلى فوزه بلقب يورو 2020 مع منتخب بلاده كمدرب.

حسب صحيفة الرياضية السعودية وعلى صعيد المواجهات المباشرة بينهما، إلتقى مانشيني بكلينسمان 8 مرات خلال مسيرتيْهما كلاعبيْن، مع أفضلية لمانشيني الذي حقق 5 انتصارات، مقابل انتصاريْن لكلينسمان، لكن الألماني كان صاحب الغلبة في اللقاء الوحيد الذي جمعهما كمدربيْن.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا يلا شوت

وجاءت المواجهة المباشرة الأولى بينهما قبل 35 عامًا، في افتتاح يورو 1988 في ألمانيا، وانتهت بالتعادل 1-1 بين ألمانيا وإيطاليا في مدينة دوسلدورف الألمانية، إذ تقدّم مانشيني للأتزوري في الدقيقة 52، قبل أن يعادل أندرياس بريمه لألمانيا بعدها بـ 3 دقائق، ولعب مانشيني وكلينسمان المباراة كاملة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تمتلك مجموعة قنوات beIN SPORTS القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة beIN ASIAN CUP 1، وقناة beIN ASIAN CUP 2، وقناة beIN ASIAN CUP 3، كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي أعلنت أيضًا عن عرضها لهذه المباراة المهمة من مباريات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، وتردد هذه القنوات على النحو الآتي:

تردد قناة bein sports Asian

التردد: 12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة ssc الرياضية على النايل سات

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد SSC السعودية على عرب سات

التردد: 12418.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة البث: HD.

التشفير: مشفرة

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 بث مباشر

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الكوري الجنوبي في كأس آسيا 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وحجز المنتخب السعودي مكانه في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا قطر 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة في البطولة القارية برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل في دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، جاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023 برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل في مباراتين وحقق الفوز في مباراة واحدة.

تشكيل المنتخب السعودي اليوم

الحارس أحمد الكسار سعود. رباعي الدفاع عبدالحميد، على البليهي، حسان تمبكتي، على لاجامي. ثلاثي الوسط عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري. مثلث الهجوم سالم الدوسري، فراس البريكان، سامي النجعي.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد السعودية اليوم