بث مباشر.. مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية يلا شوت في كاس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية يلا شوت في كاس آسيا

بث مباشر.. مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كاس آسيا تترقب جماهير آسيا موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، حيث تأتي هذه المواجهة القوية ضمن قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم التي تُقام حاليًا في قطر، وتحديدًا على استاد المدينة التعليمية.

ستكون الأنظار متجهة نحو هذه المواجهة المهمة التي يسعى فيها المنتخب السعودي إلى تجاوز تحدي المنتخب الكوري. يتجنب المنتخب الكوري مواجهة اليابان في هذا الدور بعد تعادلها في اللحظات الأخيرة أمام ماليزيا بنتيجة 3-3.

في المرحلة الافتتاحية، رأينا السعوديين يستأنفون من حيث توقفوا قبل بدء كأس آسيا، حيث لم يخسروا في دور المجموعات من هذه البطولة للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما واصلوا مسيرتهم الخالية من الهزائم إلى ثماني مباريات في جميع المسابقات.

كما أنها المرة الأولى منذ عام 2007 التي ينهون فيها صدارة مجموعتهم في كأس آسيا، حيث كان الهدف الوحيد أمامهم في الجولة الافتتاحية هو الهدف الوحيد الذي استقبلته شباكهم في مسيرتهم الخالية من الهزائم.

ولم يكن العمل الدفاعي الرائع الذي قدمه الفريق في الجولة الأولى مفاجئًا نظرًا لسمعة المدرب روبرتو مانشيني، الذي كثيرًا ما قال علنًا إنه يفضل النتائج 1-0 على الانتصارات مع الكثير من الأهداف.

يوم الثلاثاء، يستطيع مانشيني أن يفعل شيئًا لم يفعله أي مدرب سعودي منذ عام 2007، وهو الفوز في مباراة خروج المغلوب في كأس آسيا.

منذ فوزها على الأرجنتين بطلة كأس العالم في مباراتها الافتتاحية في قطر 2022، خسرت المملكة العربية السعودية تسعًا من آخر 10 مباريات لها في جميع المسابقات عندما استقبلت شباكها الهدف الافتتاحي، مع تحقيق هذا الفوز الآخر في مباراتها الافتتاحية في هذه البطولة مقابل عمان ( 2-1).

لم يفز فريق الصقور الخضراء في أي مباراة ضد الكوريين منذ تصفيات كأس العالم 2005 (1-0)، على الرغم من أنهم خرجوا منتصرين في المرة الأخيرة التي واجه فيها الفريقان بعضهما البعض في مرحلة خروج المغلوب من هذه البطولة في نصف نهائي 2000 ( 2-1).

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

في السعودية فقط، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات ستكون المشاهدة من خلال قناة أبوظبي الآسيوية.

مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية يلا شوت في كاس آسيا

فيما تتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق، بينما في بقية الوطن العربي تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

هناك أكثر من خيار فيما يخص التعليق الصوتي علي المباراة، عبر شبكة القنوات السعودية، حيث يمكن الاستماع للمعلق فهد العتيبي. وعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس يتولى المعلق عصام الشوالي التعليق على المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تاريخ مواجهات السعودية ضد كوريا الجنوبية

- لم يخسر المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في 4 مواجهاتٍ سابقة بكأس آسيا (فاز 1 تعادل 3)، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في دور المجموعات في 2007. في الواقع تفوّق المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري في المواجهتين السابقتين بالأدوار الإقصائية (بركلات الترجيح في نهائي 1988 وفي نصف نهائي 2000).

- خسر المنتخب السعودي آخر مباراتين له بالأدوار الإقصائية في كأس آسيا بذات النتيجة 0-1، وكانت هذه المرة الوحيدة التي خسر خلالها مباراتين متتاليتين بهذه الأدوار في البطولة.

- نجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز في أول مباراةٍ له بالأدوار الإقصائية في آخر 4 نسخٍ من البطولة، واستقبل خلالها هدفًا واحدًا فقط، آخر مرةٍ خسر خلالها أول مباراةٍ بهذه الأدوار تعود لـ2004 (3-4 ضد ايران في ربع النهائي).

- يمتلك منتخبا كوريا الجنوبية (88.2%) والسعودية (88.1%) أعلى نسبةٍ في دقة التمريرات بكأس آسيا 2023، بينما مرر منتخب كوريا الجنوبية أعلى عددٍ من التمريرات في البطولة 2099.

- لم يصنع أي لاعبٍ فرصًا للتسجيل في كأس آسيا 2023 أكثر من ثنائي كوريا الجنوبية لي كانغ إن (9) ولي جاي سونغ (8). قدّم لي كانغ إن تمريرة حاسمة واحدة في هذه البطولة بينما لم يقدّم لي جاي سونغ أي تمريرة حاسمة.