مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا 2024 اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، ويحتضن ملعب المدينة التعليمية مباراة منتخب السعودية مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الانتصار على الشمشون الكوري لمواصلة مشوراه في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا 2024

وتأهل منتخب السعودية لدور الستة عشر بكأس آسيا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وتلقى هدف، مقابل 5 نقاط لمنتخب تايلاند صاحب المركز الثانى.

فيما صعد منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مؤخرا مع منتخب ماليزيا بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجنوب في الوكرة بقطر، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعة بكأس آسيا لكرة القدم.

وتعادل منتخب السعودية مع تايلاند سلبيًا خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023.

من جانبه، أكد روبرتو مانشينى، المدير الفني للمنتخب السعودى، أن الأخضر سيبذل قصارى جهده من أجل حسم التأهل لربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وقال مانشينى في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على كوريا الجنوبية وبلوغ ربع النهائي، المنتخب الكوري أحد أفضل المنتخبات، صحيح شباكهم اهتزت كثيرًا ولكن لديهم عناصر هجومية قوية، استقبال الأهداف يعني أن فرصتنا في التسجيل ستكون مميزة إن هاجمنا".

قبل مواجهة السعودية ضد كوريا.. كلينسمان ليس خائفا ومانشيني متفائل

وأكد مدرب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان -اليوم الاثنين- أنه لا يخشى السعودية لكنه يكن الكثير من الاحترام للمنتخب الذي يدربه الإيطالي روبرتو مانشيني والذي سيواجهه في دور الـ16 بكأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وفشلت كوريا الجنوبية في تصدر مجموعتها ورغم أن ذلك جعلها تتجنب مواجهة اليابان في دور الـ16 فإنه جعلها في مسار تصادمي مع السعودية الفائزة باللقب 3 مرات والتي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر

وتدخل السعودية أيضا المواجهة بسجل أفضل على مستوى البطولة، إذ لم تخسر مطلقا أمام كوريا الجنوبية في 3 مواجهات لكن كلينسمان توقع مباراة "مثيرة" وقال إن المباراة قد تذهب حتى إلى ركلات الترجيح.

وقال كلينسمان نجم منتخب ألمانيا سابقا للصحفيين قبل المواجهة التي من المتوقع أن يتفوق فيها عدد المشجعين السعوديين على نظرائهم الكوريين الجنوبيين في ملعب المدينة التعليمية "لا أخشى أحدا. ليس هناك خوف ولكن هناك الكثير من الاحترام لكل منافس".

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

في السعودية فقط، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات ستكون المشاهدة من خلال قناة أبوظبي الآسيوية.

فيما تتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق، بينما في بقية الوطن العربي تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات المنتخب السعودي عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

من هو معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

هناك أكثر من خيار فيما يخص التعليق الصوتي علي المباراة، عبر شبكة القنوات السعودية، حيث يمكن الاستماع للمعلق فهد العتيبي. وعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس يتولى المعلق عصام الشوالي التعليق على المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

هناك العديد من القنوات التي يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في الدور 16 من بطولة كأس آسيا الموسم الحالي 2024، وتتمثل هذه القنوات في التالي:

قناة ssc sports.

SSC 1 HD.

Al-Rabiaa Iraq.

beIN ASIAN CUP 1.

beIN ASIAN CUP 2.

beIN ASIAN CUP 3.

Alkass EXTRA One HD.

Alkass EXTRA TWO HD.

Abu Dhabi Sports Asia 1.

تشكيل المنتخب السعودي اليوم

الحارس أحمد الكسار سعود. رباعي الدفاع عبدالحميد، على البليهي، حسان تمبكتي، على لاجامي. ثلاثي الوسط عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري. مثلث الهجوم سالم الدوسري، فراس البريكان، سامي النجعي.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد السعودية اليوم