5 معلومات لا تفوتك عن ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك الجديد (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في التعاقد المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا بعقد لمدة 4 مواسم ونصف، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور الآتية، 5 معلومات عن المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا الوافد الجديد لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

من هو ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك الجديد؟

يبلغ موتيابا من العمر 18 عاما، ودائما ما يلعب بالقدم اليسرى، ويجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر أو الوسط المهاجم، كما يلعب احيانا الأوغندي بالقدم اليسرى.



لعب موتيابا مع منتخب أوغندا تحت 15 عامًا وحقق معه بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019 التي أقيمت في إريتريا، وسجل اللاعب في مباراته الثانية من دور المجموعات هدفي فريقه الوحيدين في الفوز على تنزانيا.

وفي مباراته الثانية مع منتخب أوغندا سجل هدفا في الفوز 4-0 على كينيا في المباراة النهائية، وشارك في حصد اللقب، ثم حصل على لقب أفضل لاعب حيث فازت أوغندا ببطولة كأس الأمم تحت 17 سنة 2020 التي أقيمت في رواندا.

وشارك موتيابا مع فريق الناشئين Vipers SC وSynergy FC التابع لدوري كرة الصالات الممتاز حيث كان أحد أفضل الهدافين في الدوري، وفي عام وفي عام 2021 وقع اللاعب عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي الدوري الأوغندي الممتاز فيلا إس سي.

ومن الجدير بالذكر أن موتيابا لعب في صفوف نادي ناكيفوبو فيلا الأوغندي، لكنه انضم لنادي دينامو تبليسي الجورجي، خلال الفترة الماضية، وتواجهه أزمة في الإجراءات، مما جعله يعجل الرحيل، وذلك ما جعل إدارة نادي الزمالك تتسابق في الحصول على خدماته.