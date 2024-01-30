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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية "الشمشون" يلا شوت

Saudi Arabia vs South Korea بث مباشر الاخضر السعودي يوتيوب..مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية "الشمشون" يلا شوت،بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم.

ويحتضن ملعب المدينة التعليمية مباراة منتخب السعودية مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الانتصار على الشمشون الكوري لمواصلة مشوراه في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 بث مباشر

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الكوري الجنوبي في كأس آسيا 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وحجز المنتخب السعودي مكانه في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا قطر 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة في البطولة القارية برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل في دور المجموعات.

ما القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

SSC1 HD | بتعليق: فهد العتيبي

beIN ASIAN CUP 1 | بتعليق: عصام الشوالي

beIN ASIAN CUP 2

beIN ASIAN CUP 3

Alkass EXTRA One HD | بتعليق: خليل البلوشي

Alkass EXTRA TWO HD | بتعليق: منتصر الازهري

Abu Dhabi Sports Asia 1 | بتعليق: بلال علام

Al-Rabiaa Iraq (الرابعة العراقية) | بتعليق: حسام الوائلي - نور الدين ايت علي.

وعلى الجانب الآخر، جاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023 برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل في مباراتين وحقق الفوز في مباراة واحدة.

كيف أشاهد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الآن؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة الرابعة الرياضية في العراق، وعبر قناة بي إن سبورت في بقية بلدان الوطن العربي.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند على الشبكة القطرية هي باقة البطولة «beIN ASIAN CUP»، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على «SSC1 HD».

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

ويقدم موقع "دوت الخليج" بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب السعودية مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم.

تشكيل السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

من المتوقع أن يواصل المدرب روبيرتو مانشيني اللعب بطريقته المفضلة 3-5-2، وبالطبع فإن كل الأضواء ستكون مسلطة على الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان في خط الهجوم، في حين سيتواجد عبر الطرفين محمد البريك وسعود عبدالحميد، مع ثلاثي وسط الميدان بقيادة عبدالإله المالكي وبجواره محمد كنو وسامي النجعي.

تصريحات مدرب السعودية عن مواجهة كوريا الجنوبية

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، جاهزية الفريق لمباراة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس آسيا قطر 2023، على استاد المدينة التعليمية.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: أتوقع مواجهة مثيرة أمام منتخب كبير نكن له كل الاحترام، سنواجه منتخبا أوروبيا، يلعب معظم محترفيه في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولذا ندرك مدى صعوبة اللقاء.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي سيخوض المباراة بانضباط خططي، وسيعمل بالطبع على تحقيق الفوز، وأنه شاهد جميع مباريات البطولة وتبين له أن منتخب كوريا الجنوبية لديه بعض المشاكل الفنية في خطوطه الخلفية، ما كلفه اهتزاز شباكه أكثر من مرة، لكنه يتسلح بخط هجوم قوي، ما يعني أن فرصهم في التسجيل ستكون كبيرة حال الوصول إلى المرمى، مؤكدا أنه سيعتمد على الأداء الجماعي لمواجهة منافسه.

بدوره، أكد على محمد لاجامي لاعب المنتخب السعودي إصرارهم على تحقيق الفوز أمام منتخب كوريا الجنوبية، مشيرا إلى جاهزية جميع اللاعبين لإسعاد جماهيرهم ومواصلة المسيرة نحو تحقيق لقب البطولة.

وأبدى لاجامي، رضاه عن المستوى الذي قدمه مع زملائه في جميع المباريات السابقة بالبطولة، معربا عن أمله في مواصلة المسيرة خلال مواجهة كوريا الجنوبية.

تشكيلة السعودية ضد كوريا الجنوبية: 3-5-2

أحمد الكسار

على البليهي- حسان تمبكتي- على لاجامي

محمد البريك- محمد كنو- عبدالإله المالكي- سامي النجعي- سعود عبدالحميد

سالم الدوسري- صالح الشهري