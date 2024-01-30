جارية الآن (0-0) مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية حصري دون تقطيع في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024

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في مواجهة حماسية ومثيرة ضمن دور الـ 16 في كأس آسيا قطر 2023، يتقابل المنتخب السعودي، صاحب لقب "الأخضر"،المتصدر لمجموعته مع نظيره الكوري الجنوبي، الذي تأهل كثاني المجموعة الخامسة.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، يعد هذا الصراع الرياضي فرصة للفرق لتحقيق التقدم في البطولة وتحقيق طموحاتها، وسيكون ملعب المدينة التعليمية الشاهد على تحدٍّ كروي لا يُنسى.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

يتم بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عبد الله البليهي - عون السلولي - حسن كادش - عبد الله الخيبري

خط الوسط: سالم الدوسري - مختار علي - فيصل الغامدي - فواز الصقور

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام السعودية في كأس أمم آسيا 2024

حراسة المرمي: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - عبد الله هادي رديف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024 والمعلق



تذاع مباريات كأس أمم آسيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق عصام الشوالي.

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية وقنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن بث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024.

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1. تردد قناة bein sports Asian.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

2. تردد قناة ssc الرياضية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.



القيمة السوقية لمنتخب كوريا الجنوبية والسعودية



يتفوق منتخب كوريا الجنوبية في القيمة السوقية على منتخب السعودية، حيث تقدر القيمة السوقية بنحو 193 مليون جنيه، بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب السعودية نحو 23.15 مليون يورو.