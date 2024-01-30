بث مباشر المنتخب السعودي تويتر الآن | مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [دور الـ16 كأس آسيا]

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر المنتخب السعودي تويتر | مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت، تسعى المنتخب السعودي لتجاوز تحدي منتخب كوريا الجنوبية في مباراة قوية في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا قطر 2023™. ستقام المباراة في ستاد المدينة التعليمية المونديالي اليوم الثلاثاء.

بث مباشر المنتخب السعودي تويتر

أعرب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب الحالي للمنتخب السعودي لكرة القدم، عن جاهزية فريقه لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا قطر 2023، والتي ستقام على استاد المدينة التعليمية.

وخلال المؤتمر الصحفي، صرح مانشيني قائلاً: "نحن على استعداد تام لهذه المباراة المثيرة أمام منتخب كبير يستحق كل الاحترام. سنواجه منتخبًا ينتمي للقارة الأوروبية، ويتكون فريقه بشكل كبير من لاعبين يلعبون في أبرز الدوريات الأوروبية.

وبالتالي، ندرك تمامًا صعوبة هذه المواجهة، ونحن مستعدون لتقديم أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز".

تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16 بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، في حين تأهل منتخب كوريا الجنوبية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

تمكن المنتخب السعودي من استعادة خدمات اللاعبين حسان التمبكتي وعبد الرحمن غريب، اللذين عادا إلى التدريبات الجماعية.

من جانبها، أنهت كوريا الجنوبية استعداداتها للمباراة المرتقبة مع السعودية، حيث تطمح في المضي قدمًا في البطولة وتحقيق اللقب الثالث لها.

متى موعد وتوقيت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا 2024؟

في مباراة هامة مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024 بقطر، سيلتقي منتخب السعودية لكرة القدم بمنتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16. ستقام المباراة في ملعب المدينة التعليمية، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة.

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ستنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة السعودية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، بالنسبة لتونس والمغرب والجزائر، فإن المباراة ستكون في الساعة الخامسة مساءً.

هذه المباراة ستكون مهمة جدًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة. من المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومن ثم تحديد الفريق الفائز في هذه المباراة الحاسمة.

بالترددات.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس أمم آسيا؟

سيكون بإمكان المشجعين في السعودية متابعة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تويتر مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية عبر قنوات SSC المشفرة. أما في الإمارات، فسيتم بث المباراة على قناة أبوظبي الآسيوية.

بالنسبة للعراق، ستكون مسؤولة البث هي القناة الرابعة العراقية. أما في بقية الوطن العربي، فحقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 تعود لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصريًا.

باستخدام باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية، يمكن للمشجعين الاشتراك ومتابعة مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.

تردد القنوات الناقلة:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



كيفية مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في آسيا؟

لمتابعة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يوتيوب في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

معلقي مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

SSC 1 HD فهد العتيبي BeIN ASIAN CUP 1 HD عصام الشوالي أبوظبي الرياضية آسيا 1 بلال علام Al Rabiaa Iraq حسام الوائلي - نور الدين آيت علي Al KASS EXTRA ONE HD خليل البلوشي Al KASS EXTRA TWO HD منتصر الأزهري

ما هو تشكيل مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا؟

تشكيل منتخب السعودية اليوم:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية اليوم:

حراسة المرمى: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي- كيم مين جاي- هيونغ سيونغ هيون- سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ- بارك يونغ وو- هوانغ إن بيوم- لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون- تشو غو سونغ

السعودية ضد كوريا الجنوبية.. أرقام ومعلومات تهمك

في مواجهاته السابقة في كأس آسيا، لم يخسر المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في أربع مباريات (فاز في مباراة وتعادل في ثلاث مباريات).

آخر مواجهة بينهما انتهت بالتعادل 1-1 في دور المجموعات في عام 2007. في الواقع، تفوق المنتخب السعودي على نظيره الكوري في المواجهتين السابقتين في مراحل الإقصاء (في نهائي عام 1988 ونصف النهائي عام 2000 بركلات الترجيح).

المنتخب السعودي خسر آخر مباراتين خاضهما في مراحل الإقصاء في كأس آسيا بنتيجة 0-1. وهذا كانت المرة الوحيدة التي خسر فيها مباراتين متتاليتين في تلك المراحل في البطولة.

منتخب كوريا الجنوبية نجح في الفوز في أول مباراة له في مراحل الإقصاء في آخر أربع نسخ من البطولة وتلقى هدفًا واحدًا فقط. آخر مرة خسر فيها أول مباراة له في تلك المراحل كانت في عام 2004 بنتيجة 3-4 أمام إيران في ربع النهائي.

منتخبي كوريا الجنوبية والسعودية يحتلان المركزين الأعلى في دقة التمرير في كأس آسيا 2023 بنسبة 88.2% و88.1% على التوالي. وقدم منتخب كوريا الجنوبية أعلى عدد من التمريرات في البطولة بلغ 2099 تمريرة.

لم يصنع أي لاعب فرصًا للتسجيل في كأس آسيا 2023 أكثر من ثنائي كوريا الجنوبية لي كانغ إن بتسجيله 9 أهداف ولي جاي سونغ بتسجيله 8 أهداف. قدم لي كانغ إن تمريرة حاسمة واحدة في البطولة، بينما لم يقدم لي جاي سونغ أي تمريرة حاسمة.

تشكيل مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية الرسمي