المصري يشارك في تقديم واجب العزاء في الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة، على تقديم واجب العزاء في الأستاذ العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزير الرياضة الأسبق والذي أقيم مساء أمس الإثنين بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث نقلا إلى أسرة الفقيد الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خالص تعازي ومواساة مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي.

المصري يتعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المهاجم صلاح محسن بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

يستعد الفريق البورسعيدي لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

كواليس انضمام صلاح محسن لصفوف المصري بعيدا عن مجلس الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري البورسعيدي، عن مدة تعاقد صلاح محسن محسن، مهاجم الأهلي، القريب من الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تمت عن طريق اللاعب بعيدا عن مجلس الإارة في انتظار إنهاء اجراءات تعاقد اللاعب مع الأهلي ليتم الاعلان بشكل رسمي.

وجاء تفاوض مسئولو النادي البورسعيدي، مع اللاعب بسبب رفض مجلس إدارة الأهلي التعامل مع نظيره المصري

