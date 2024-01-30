نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مالي الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا.. موقف أليو ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة المنتخب المالي، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو؛ مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مالي الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري - أمادو هيدارا – بوبكر كوياتي- سيكو نياكاتي

خط الوسط: كامارا - لاساني كوليبالي - ساكو - أداما تراوري

خط الهجوم: دومبيا - لاسين سينايكو

القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة مباراة مالي ضد بوركينا فاسو عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.