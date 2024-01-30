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أحمد جودة - القاهرة - شاهد هالحين دون تقطيع (0 - 0) .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت دور الـ 16 كأس آسيا

منافسة آسيوية قوية بين Saudi Arabia Vs South Korea اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، شاهد جارية هالحين دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت دور الـ 16 كأس آسيا، في صدام كروي يعبق بالتحديات والمشاعر الوطنية، تتصادم قوتان عظيمتان على أرض ملعب المدينة التعليمية في مباراة مثيرة بين المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2023. يتصدر الأخضر جدول مجموعته بلقبه المستحق، في حين يأتي المنتخب الكوري بقوة وتألق، جاهزًا للتحدي.

يعد هذا الصراع الكروي لحظة حاسمة لكلا منتخب السعودية ومنتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا، وسيشهد العالم الرياضي تصاعد التنافس والتشويق، في انتظار الفائز الذي سيخطو خطوة هامة نحو التتويج في هذه البطولة الرياضية المهمة.

شاهد جارية هالحين دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت دور الـ 16 كأس آسيا

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مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يواجه المنتخب السعودي الأول نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر.

وتقام المباراة بين السعودية وكوريا الجنوبية على أرضية ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر البلد المستضيفة للمسابقة، اليوم ضمن الأدوار الإقصائية من كأس آسيا.

وتأهل منتخب السعودية بعد صدارته جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات بينما المنتخب التايلندي في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، كان تأهل منتخب كوريا الجنوبية كثاني المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر البحرين.

متى موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

تقام مباراة منتخب السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الامارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيل منتخب السعودية:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمى: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي- كيم مين جاي- هيونغ سيونغ هيون- سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ- بارك يونغ وو- هوانغ إن بيوم- لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون- تشو غو سونغ.

حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تم تكليف الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف مهمة إدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة آسيا، يبلغ تاتاشيف من العمر 40 عامًا وهو حكم دولي منذ عام 2015.

تاريخ مواجهات السعودية وكوريا الجنوبية

يتفوق المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية في تاريخ المواجهات السابقة ببطولة كأس آسيا بانتصار في مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق الكوريون أي انتصار على الأخضر في تاريخ مبارياتهما بالبطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة السعودية وقطر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية للمعلق الرياضي الشهير التونسي عصام الشوالي.

شاهد هالحين دون تقطيع (0 - 0) .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت دور الـ 16 كأس آسيا

بطاقة تعريف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

التأهل: المنتخب السعودي تأهل لدور الـ 16 بعد صدارته للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تأهلت كوريا الجنوبية كثاني المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

-تاريخ المواجهات: المنتخب السعودي يتفوق في سجل المواجهات السابقة مع كوريا الجنوبية في بطولات كأس آسيا بفوز و3 تعادلات، دون أي هزيمة.

المكان والزمان: تقام المباراة في ملعب المدينة التعليمية في قطر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل المنتخبين: تشكيلة المنتخب السعودي تشمل أحمد الكسار في حراسة المرمى، وخط دفاع يتكون من حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي. فيما يتكون خط وسط الفريق من سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك. وخط هجوم يضم فراس البريكان وسالم الدوسري.

تشكيلة كوريا الجنوبية تتألف من جو هيون وو في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم لي كي جي، كيم مين جاي، هيونغ سيونغ هيون، سيول يونغ وو. فيما يتكون خط وسط الفريق من لي جاي سونغ، بارك يونغ وو، هوانغ إن بيوم، لي كانغ إن. ويتألف خط الهجوم من هيونغ مين سون وتشو غو سونغ.

الحكم: يدير اللقاء الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف، البالغ من العمر 40 عامًا.

التعليق: يعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

سجل المنتخبين في البطولة: المنتخب السعودي يسعى لتحقيق الفوز للتأهل للدور التالي، في حين يطمح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة.