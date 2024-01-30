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أحمد جودة - القاهرة - مباشر آلحين دون فلوس (0-0) .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

منافسة آسيوية قوية بين Saudi Arabia Vs South Korea اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، جارية مباشر آلحين دون فلوس (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا، في ملحمة كروية مشوّقة، تتصدم القوتان الكبيرتان، المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية، في مواجهة حاسمة ضمن فعاليات دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

يرتبط اسم السعودية بتألقها في المرحلة الأولى، بينما يحمل منتخب كوريا الجنوبية آمال التأهل بعد تصدره لمجموعته. يتجدد الصراع في ملعب المدينة التعليمية، حيث يشعل الأخضر والكوريون اللقاء بحماس ومهارة، وسط توقعات متزايدة لشهد الجماهير عرضًا كرويًا مثيرًا يحدد الفريق الذي سيبلغ المربع الذهبي للبطولة.

جارية مباشر آلحين دون فلوس (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

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مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يلاقي المنتخب السعودي الأول نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر.

وتقام المباراة بين السعودية وكوريا الجنوبية على أرضية ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر البلد المستضيفة للمسابقة، اليوم ضمن الأدوار الإقصائية من كأس آسيا.

وتأهل منتخب السعودية بعد صدارته جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات بينما المنتخب التايلندي في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، كان تأهل منتخب كوريا الجنوبية كثاني المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر البحرين.

متى موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

تقام مباراة منتخب السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الامارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تم تكليف الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف مهمة إدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة آسيا، يبلغ تاتاشيف من العمر 40 عامًا وهو حكم دولي منذ عام 2015.

تاريخ مواجهات السعودية وكوريا الجنوبية

يتفوق المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية في تاريخ المواجهات السابقة ببطولة كأس آسيا بانتصار في مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق الكوريون أي انتصار على الأخضر في تاريخ مبارياتهما بالبطولة القارية.

تشكيل مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيل منتخب السعودية:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمى: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي- كيم مين جاي- هيونغ سيونغ هيون- سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ- بارك يونغ وو- هوانغ إن بيوم- لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون- تشو غو سونغ.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تذاع أحداث مباراة السعودية وقطر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة بي إن سبورت آسيا beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3.

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية للمعلق الرياضي الشهير التونسي عصام الشوالي.

بطاقة تعريف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

التأهل:يواجه المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في مباراة دور الـ 16 بعد تأهلهما كل منهما كأول في مجموعته. السعودية صدرت مجموعتها (المجموعة السادسة) برصيد 7 نقاط، فيما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

تاريخ المواجهات: تاريخ مواجهات السعودية وكوريا الجنوبية في بطولات كأس آسيا يميل لصالح السعودية، حيث حققت السعودية فوزًا وسجلت 3 تعادلات أمام كوريا الجنوبية، دون هزيمة.

المكان والزمان: تُقام المباراة على أرضية ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل المنتخبين: تشكيلة المنتخب السعودي تتألف من أحمد الكسار في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي. في وسط الملعب، سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك. وفي خط الهجوم، فراس البريكان وسالم الدوسري.

تشكيلة كوريا الجنوبية تتألف من جو هيون وو في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم لي كي جي، كيم مين جاي، هيونغ سيونغ هيون، سيول يونغ وو. وفي وسط الملعب، لي جاي سونغ، بارك يونغ وو، هوانغ إن بيوم، لي كانغ إن. وفي خط الهجوم، هيونغ مين سون وتشو غو سونغ.

الحكم: يدير اللقاء الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف.

التعليق: يتولى التعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات في البطولة: التفوق التاريخي يميل لصالح السعودية، حيث لم تحقق كوريا الجنوبية فوزًا على السعودية في تاريخ مواجهاتهما في بطولات كأس آسيا.

القنوات الناقلة: يتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، مع التعليق عصام الشوالي.

آخر نقل بالتلفزيون: يمكن مشاهدة المباراة على قنوات بي إن سبورت آسيا 1 وآسيا 2 وآسيا 3.

-الأوضاع الجوية: الطقس يتوقع أن يكون جيدًا في قطر خلال وقت المباراة، مما يساعد على تأديتها بشكل جيد.