ليفاندوفسكي يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

يلتقى الفريق الكتالوني مع ضيفه أوساسونا، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت – كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – روميو

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا في المرتبة الثانية عشر برصيد 22 نقطة