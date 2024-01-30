نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان مواجهة نارية بين فريقي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في كأس موسم الرياض.

ويلتقي النصر السعودي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي الخميس المقبل 1 فبراير 2024 على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر وإنتر ميامي بعد غد الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس موسم الرياض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر ضد إنتر ميامي بعد غد الخميس، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.