نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مستحيلة هذه الفرصة" العارضة والحظ يمنعان السعودية من التقدم أمام كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر المنتخب السعودي فرصة التقدم أمام نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة التي تجمغ الفريقين في دور الـ16 بكأس آسيا، على ملعب "المدينة التعليمية".

وانتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي في ثمن نهائي كأس آسيا.

وأهدر المنتخب السعودي أخطر كرات المباراة في الدقيقة 41، بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح السعودية من ركلة ركنية من الرواق الأيسر عن طريق سالم الدوسري ليسدد صالح الشهري رأسية ارتطمت بالعارضة ومن ثم سددها لاجامي مرة أخرى لترتطم بالعارضة، ومرة ثالثة يسدد سالم الدوسري رأسية تصدى لها حارس كوريا.

تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، كما تذاع أيضًا على قنوات SSC السعودية