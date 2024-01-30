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أحمد جودة - القاهرة - شاهد دون ولا مليم (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وبوركينا فاسو يلا شوت دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

منافسة إفريقية قوية بين Mali Vs Burkina Faso اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وبوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا، جارية الآن شاهد دون ولا مليم (1-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وبوركينا فاسو يلا شوت دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا، سجل منتخب مالي هدف أول منذ بداية أحداث الشوط الأول، في ليلة مليئة بالتحديات والتشويق، يتلاقى منتخب مالي وبوركينا فاسو في مباراة لن تكون مجرد صراع كروي، بل فرصة للتألق وترك بصمة لا تنسى في قلوب عشاق كرة القدم الإفريقية.

يستند منتخب مالي إلى أداء مميز في المرحلة الأولى، بينما يسعى بوركينا فاسو لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل المتقدمة. على أرض استاد أمادو جون كوليبالي، يتشح كل فريق بروح البطولة لتقديم فعالية رياضية لا تُنسى، وسط ترقب يلف الأجواء وتشويق يسبق صافرة البداية.

جارية الآن شاهد دون ولا مليم (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وبوركينا فاسو يلا شوت دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

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مباراة مالي وبوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

يواجه المنتخب المالي الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة مالي ضد بوركينا فاسو على أرضية ملعب استاد أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الدور الإقصائي الأول بالبطولة، التي تنتهي اليوم.

وكان نجح منتخب مالي في اقتناص بطاقة الصعود لدور الـ16، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، التي كانت تضم منتخبات جنوب إفريقيا وتونس وناميبيا.

حيث تمكن منتخب مالي في دور المجموعات من حصد 5 نقاط، تصدر بهم المجموعة الخامسة، وذلك بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في مواجهتين أمام ناميبيا وتونس.

وعلى الجانب الآخر، منتخب بوركينا فاسو صعد بعدما كان وصيف للمجموعة الرابعة التي ضمت كلا من منتخبات انجولا وموريتانيا والجزائر، الذي ودع المنافسات مبكرًا.

متى موعد مباراة مالي وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مالي وبوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الامارات، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وبوركينا فاسو

تذاع مباراة مالي وبوركينا فاسو عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، خاصة عبر فضائية beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مالي وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تشكيل مباراة مالي وبوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مالي:-

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري - بوبكر كوياتي - سيكو نياكيتيه - فالاي ساكو

خط الوسط: محمد كامارا - ليسانا كوليبالي - أمادو ديارا - أداما تراوري

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو - كاموري دومبيا.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري - دايو - إدموند تابسوبا - ستيف ياجو

خط الوسط: أودراجو - جوستافو سانجاري - بلاتي توريه

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - محمد كوناتي - عبدول تابسوبا.

حكم مباراة مالي وبوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

يتولي الحكم الليبي معتز عبد الحكيم الشلماني مهمة تحكيم مباراة مالي وبوركينا فاسو اليوم، ويعاونه كلا من التونسي خليل الحساني (مساعد أول)، ديانا تشيكوتشا من زامبيا (مساعد ثانٍ)، والجزائري يوسف قاموح (حكم رابع).

تاريخ مواجهات مالي وبوركينا فاسو

سبق أن إلتقى منتخبي مالي وبوركينا فاسو من قبل في 7 مباريات من قبل ما بين ودية ورسمية، حيث تمكن المنتخب المالي من تحقيق الفوز في 6 مباريات، ولم يتمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق الفوز في أي مباراة على منتخب مالي، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبين.

بطاقة تعريف مباراة مالي وبوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا

تصدر المجموعة: منتخب مالي يدخل المباراة بعد أداء متميز في مرحلة المجموعات، حيث تمكن من احتلال صدارة المجموعة الخامسة بفوزه في مباراة وتعادله في مبارتين، مما يعزز ثقته ويزيد من حظوظه في المراحل اللاحقة.

تأهل صعب: بوركينا فاسو يظهر بأداء مميز أيضًا بتأهله كوصيف في مجموعته الرابعة، وهو يسعى لتحقيق الفوز في مواجهة مالي للمضي قدمًا في البطولة، مما يجعل المواجهة مثيرة ومنافسة قوية.

تشكيل قوي: تشكيلة منتخب مالي تتميز بقوة في جميع الخطوط، خاصة في الهجوم بوجود لاعبين مهاريين، بينما يعتمد منتخب بوركينا فاسو على توازن قوي بين الدفاع والهجوم، مما يعد عنصرًا إضافيًا لإثارة المباراة.

حكم ذو خبرة: الحكم الليبي معتز عبد الحكيم الشلماني، الذي سيدير المباراة، يمتلك خبرة كبيرة، وهو مساهم أساسي في ضمان سير المباراة بشكل عادل وفقًا للقوانين.

تاريخ مواجهات ميزانية: مالي يحمل سجلًا ميزانيًا إيجابيًا في مواجهاته مع بوركينا فاسو، حيث سبق وأن فاز في العديد من المواجهات، وهو يسعى للاستفادة من هذا التفوق لتحقيق الانتصار.

في هذا السياق، تتجلى أهمية المباراة في تحديد ملامح المتأهل للدور المقبل وفرض الطابع الإفريقي الفريد على أرض الملعب.