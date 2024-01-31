"بسبب تشافي" لابورتا يحسم مستقبل روبيرتو مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مستقبل النجم سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن سيرجي روبيرتو قريب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت أن رحيل المدرب تشافي حسب ما أعلن في الفترة الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء رحيل سيرجي روبيرتو عن برشلونة لأن مسؤولي النادي الكتالوني لا يرغبون في بقائه.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن نادي آرسنال الإنجليزي يهتم بالتعاقد مع نجم خط الوسط سيرجي روبيرتو، بالإضافة إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.