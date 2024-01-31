نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النصر السعودي يتعاقد مع الظهير الأيسر عزيز بيهيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي النصر تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر الأسترالي عزيز بيهيتش، قادمًا من فريق ملبورن سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد نادي النصر في بيان رسمي توصله لاتفاق مع اللاعب الأسترالي صاحب الـ 33 عامًا، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعقد لمدة 6 أشهر بداية من عودة المسابقات المحلية عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

احصائيات بيهيتش هذا الموسم في الدوري الأسترالي

خاص اللاعب الأسترالي 10 مباريات، نجح في صناعة هدفين، وسدد 12 تسديدة، وقدم 501 تمريرة ناجحة ولعب 21 كرة طويلة ناجحة، بينما صنع 14 فرصة، وفاز في 54 التحام ثنائي.

