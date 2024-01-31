نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المصري يوافق على إعارة حسام جريشة لـ سموحة لموسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة على ماهر على العرض المقدم من فريق سموحة للحصول على خدمات حسام جريشة لاعب خط وسط المصري على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2025/2024.

كان حسام جريشة البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق بروكسي أحد أندية دوري المحترفين، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم.



المصري يتعاقد مع حسين فيصل لاعب سموحة لثلاثة مواسم ونصف

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع حسين فيصل لاعب خط وسط فريق سموحة بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتنتهي بنهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب وسداد المقابل النقدي لانتقال اللاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب حسين فيصل والبالغ من العمر 24 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط بشقيه المدافع والمهاجم وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش حيث شارك مع المنتخب في البطولة العربية التي أقيمت بقطر قبل نحو عامين.