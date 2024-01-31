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أحمد جودة - القاهرة - Regardez le Maroc contre l'Afrique du Sud à la Coupe d'Asie de l'AFC 2024..مشاهدة المغرب × جنوب إفريقيا بث مباشر جوال دون تقطيع في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024..مواجهة افريقية هامة تنطلق مساءً اليوم بين Morocco VS South Africa، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 يلا شوت بث مباشر، مباشر الآن رابط حصري مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم 2024-1-30 في كأس أمم إفريقيا.



يدخل منتخب جنوب إفريقيا بقيادة نجم النادي الأهلي بيرسي تاو في مواجهة صعبة أمام المنتخب المغربي في دور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2024، تعتبر هذه المواجهة لحظة حاسمة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

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موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024

يقام لقاء المغرب وجنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 على ملعب سان بيدرو في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

طاقم تحكيم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم السوداني محمود علي محمد إسماعيل، لإدارة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في المباراة التي تجمع بين المنتخبين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.



ويتولى محمود علي محمود إسماعيل دور مساعد الحكم، ويكون ألفيس جاي نوبوي نجويجو والسوداني محمد عبد الله إبراهيم كمساعدين أول وثاني على التوالي، والحكم الرابع هو

الحكم الرواندي صموئيل أويكوندا.



تشكيل المغرب المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، أمين عدلي.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا 2024

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.



يلا شوت الرسمي Yalla Shoot..مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 من هنـــا.

تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب إفريقيا

التقى منتخب المغرب مع منتخب جنوب إفريقيا في خمس مباريات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث منتخب المغرب الفوز في مباراة واحدة فقط في نسخة 2019، وانتصر منتخب جنوب إفريقيا في مباراتين في نسخة 1998 و2002،، وتعادل المنتخبين في مباراتين في نسخة 2004 و2013.