نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دافيد أوسبينا يعود إلى قائمة النصر من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر رسميًا عودة الحارس دافيد أوسبينا إلى قائمة الفريق من جديد، وذلك بعد تعافيه من إصابته الأخيرة بشكل كامل.

وقرر النصر تسجيل أوسبينا قبل غلق باب القيد خلال الفترة الشتوية الحالية ليكون جاهزًا للمشاركة مع العالمي في النصف الثاني من الموسم الجاري.

النصر يتعاقد مع الظهير الأيسر الأسترالي عزيز بيهيتش

ونجح نادي النصر أيضا في الحصول على خدمات الظهير الأيسر الأسترالي عزيز بيهيتش، قادمًا من فريق ملبورن سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد نادي النصر لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات كأس الرياض 2023، يوم الخميس الموافق 1-2-2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

