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أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على إلغاء فكرة التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد الانتقادات الحادة والهجوم الذي طال الإدارة البيضاء بسبب تفكيرها في ضم اللاعب برغم كبر سنه وعدم الاستفادة منه في مشاركة الفريق الإفريقية.

الزمالك يلغي فكرة التعاقد مع عبد الله السعيد

وطلب الزمالك التعاقد مع عبد الله السعيد في يناير الجاري، ولكن الإدارة البيضاء تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تفكيرها في ضم لاعب اقترب من بلوغ ٣٩ سنة وأصبح لا يشارك كثيرا وبعيد عن المنتخب بسبب تراجع مستوى اللياقة.

كما طالت الانتقادات المجلس الأبيض بسبب أن السعيد لن يفيد النادي في كأس الكونفدرالية حيث لن يتمكن الزمالك من قيده إفريقيا خاصة وأنه شارك مع بيراميدز في مباريات دوري أبطال إفريقيا وبالتالي لن يكون متاحا للمشاركة مع الزمالك في باقي مباريات الكونفدرالية.

واستقرت الإدارة على التراجع وخاصة الثنائي حسين لبيب وهاني شكري وهو الثنائي الذي كان متحمسا لإنهاء الصفقة وضم اللاعب بسبب الضغوط والانتقادات التي طالتهما مؤخرا، بجانب خلافات أخرى داخل مجلس الإدارة على ضم السعيد وجبهة الرفض والتي يقودها تحديدا أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على ملف الكرة.

