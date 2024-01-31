نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

افتتح جابرييل خيسوس أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 65، بعد رمية تماس، نفذها زينشينكو بتمريرة إلى زميله خيسوس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير كرة أرضية، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 72، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها جابرييل خيسوس بتمريرة إلى ساكا الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص تايوو أيوني الفارق لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 88، بعد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها جونزالو مونتييل بصدره إلى زميله أيوني الذي استقبلها بقدمه اليمنى وسدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس دافيد رايا.

