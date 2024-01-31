نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي خيسوس وساكا.. آرسنال يهزم نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سيتي جراوند"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل آرسنال بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة اثنا عشر لقاء.

أحداث مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

منع القائم الأيمن للمرمى الهدف الأول لصالح آرسنال في الدقيقة 57، بعد تسديدة من جابرييل خيسوس من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جابرييل خيسوس أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 65، بعد رمية تماس، نفذها زينشينكو بتمريرة إلى زميله خيسوس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير كرة أرضية، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 72، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها جابرييل خيسوس بتمريرة إلى ساكا الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص تايوو أيوني الفارق لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 88، بعد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها جونزالو مونتييل بصدره إلى زميله أيوني الذي استقبلها بقدمه اليمنى وسدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس دافيد رايا.