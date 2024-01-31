نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب سوريا المتوقع أمام إيران في كأس أمم آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، على تشكيل نسور قاسيون، الذي سيواجه المنتخب الإيراني، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة سوريا ضد إيران

يلتقى المنتخب السوري مع نظيره الإيراني، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، على ملعب " د عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل"، في المباراة التي ستجع بينهم ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية.

توقيت مباراة سوريا مع إيران في أمم آسيا

وتنطلق مباراة نسور قاسيون أمام إيران، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويُذاع اللقاء على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية بالإضافة إلى SSC السعودية الرياضية والرابعة العراقية وقنوات الكأس القطرية.

تشكيل المتوقع أمام إيران

حراسة المرمي: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزيكيل هام - جليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: بابلو ساباج - إبراهيم حصار