خبر سار يخفف من معضلة تشافي في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة -



نجح مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، في تسجيل عقد فيرمين لوبيز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة الموندو ديبورتيفو ‏الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تكمنت من تسجيل عقد فيرمين لوبيز مع الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب الشاب القميص رقم 16 مع البارسا خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، حيث لعب لوبيز 22 مباراة رسمية مع الفريق وسجل خلالها ثلاثة أهداف بالرقم 32 الذي لن يرتديه بعد الآن.

ومن الجدير بالذكر أن برشلونة قد جدد عقد فيرمين لوبيز ليستمر لاعبا فى صفوف العملاق الكتالوني حتى يونيو من عام 2027، بشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوساسونا، غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، وتقرر أن يقام اللقاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويأمل البارسا في العودة إلى سلسلة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 3-5 في الجولة الماضية من الليجا، قبل أن يخسر أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 4-2 في ربع النهائي، وانهزم في نهائي السوبر الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-1.

ويحتل نادي برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 44 نقطة.