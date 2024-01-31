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أحمد جودة - القاهرة - مباشر دون ولا مليم (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب أفريقيا بكأس أمم إفريقيا "Morocco Vs south Africa"

منافسة إفريقية قوية بين منتخبي Morocco Vs South Africa اليوم الثلاثاء، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، مباشر دون ولا مليم (0 - 0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا "Morocco Vs south Africa"، حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من المباراة، في ليلة تشهد صراعًا مثيرًا وتحدٍ على أرض إفريقية، يتبادل منتخب المغرب وجنوب إفريقيا الأضواء في مواجهة نارية ضمن دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا، يأتي المنتخب المغربي بأداء مميز وتصدر مجموعته بإمتياز، في حين يحمل منتخب جنوب إفريقيا راية التألق بعد أداء قوي في المرحلة الأولى.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز والإقتراب أكثر من التتويج بلقب هذه البطولة القارية الرفيعة.

مباشر دون ولا مليم (0 - 0)الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا "Morocco Vs south Africa"

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مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ثمن النهائي.

ويستضيف ملعب ستاد لاورينت بوكو المباراة بين منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، ليخطف أحدهما بطاقة التأهل ومواجهة كوت ديفوار.

وكان تأهل منتخب المغرب بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، حصدهم من انتصارين وتعادل، وفاز المغرب على منتخبي تنزانيا وزامبيا، فيما تعادل أمام الكونغو الديمقراطية الذي حل وصيف.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة التي ضمت إلى جواره منتخبات مالي وناميبيا وتونس، فقد حصد منتخب جنوب إفريقيا 4 نقاط، وتساوى مع صاحب المركز الثالث ناميبيا ولكن بفارق الأهداف.

متى موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب، وتونس والجزائر، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.حكم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة تحكيم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا، للحكم السوداني محمود علي إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه كلا من إلفيس نوبوي مساعد أول، والسوداني محمد عبد الله نيالا مساعد ثاني.

على أن يكون الرواندي صامويل أويكوندا حكمًا رابعًا في مباراة المغرب وجنوب إفريقيا، الغاني دانيال لاريا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده السنغالي عيسي سي والمصري محمود أبوالرجال حكم فيديو مساعد.

تاريخ مواجهات المغرب وجنوب إفريقيا

إلتقى منتخب المغرب ضد منتخب جنوب إفريقيا من قبل في 9 مباريات على مر تاريخ كرة القدم، حقق أسود الأطلس انتصارين، بينما حقق البافانا البافانا الفوز في ثلاث مناسبات، وحسم التعادل 4 مواجهات بين المنتخبين.

تشكيل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب المغرب:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - يحيي عطية الله

خط الوسط: عز الدين أوناحي - أمين حارث - سليم أملاح - نصير مزراوي

خط الهجوم: أمين عدلي - يوسف النصيري

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو - كيكانا - مفالا - موديبا

خط الوسط: سيثولي - موكوينا - مورينا

خط الهجوم: ماكجوبا - زواني - بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب وجنوب إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

بطاقة تعريف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

1. الأداء السابق:

- المغرب أظهر أداءً متميزًا في المرحلة الأولى، حاز على صدارة مجموعته بفضل انتصارين وتعادل.

- جنوب إفريقيا أبهرت بأدائها القوي واحتلت المركز الثاني في مجموعتها بتساوي النقاط ولكن بفارق الأهداف.

2. توقيت المباراة:

- تُلعب المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب.

3. المكان:

- ستُقام المباراة في ستاد لاورينت بوكو بكوت ديفوار.

4. القنوات الناقلة:

- ستُبث المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

5. تشكيل الفرق:

- تشكيلة المغرب تضم نجومًا مثل ياسين بونو وأشرف حكيمي ويوسف النصيري.

- تشكيلة جنوب إفريقيا تعتمد على لاعبين مثل ويليامز وبيرسي تاو.

6. الحكم:

- الحكم المسؤول عن المباراة هو محمود علي إسماعيل من السودان.

7. تاريخ المواجهات السابقة:

- المغرب وجنوب إفريقيا تواجها في 9 مباريات سابقة، حقق المغرب انتصارين، فيما فازت جنوب إفريقيا ثلاث مرات وتعادلت الفرق في 4 لقاءات.

8. التطلعات:

- يترقب الجمهور مواجهة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل منتخب للفوز والتأهل لربع النهائي في هذه المنافسة الإفريقية الكبرى.