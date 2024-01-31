نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب ضد بوتشيتينو.. التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم العالمي حول العالم، المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول وتشيلسي، في قمة الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يلتقى الريدز مع ضيفه البلوز، مساء، غدًا، الأربعاء، الموافق 31 يناير 2024 على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: أكسيل ديساسي – تياغو سيلفا – بينوا بادشيلي – ألفي جيلشريست

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فرناديز – كورنور كالاغر

خط الهجوم: رحيم سترلينج – نوني مادويكي – كولر بالمر

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - كورتيس جونز

خط الهوم: لويس دياز - داروين نونيز - دييجو جوتا

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.