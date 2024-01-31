نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب إفريقيا تُطيح بالمغرب من كأس أمم إفريقيا 2023 وتتأهل إلى ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي جنوب إفريقيا والمغرب ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 57 أحرز إيفيدنس ماكجوبا الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع أحرز تيبوهو موكوينا الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلي دور ربع النهائي بينما ودع منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر.

موعد مباراة منتخب جنوب إفريقيا القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم.