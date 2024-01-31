نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «تعرف على» المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نوفر لكم «دوت الخليج الرياضي» من خلال السطور الآتية، المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار، وذلك بعد إنتهاء منافسات دور الستة عشر من المسابقة بوصول منتخب جنوب إفريقيا ليكتمل عدد الفرق لـ ثمانية.

ونجح منتخب أنجولا في التأهل إلى دور الثمانية ليكون أول المتأهلين من المنتخبات، عقب الفوز على ناميبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ثم لحق به منتخب نيجيريا بعدما حقق فوزًا هامًا أمام الكاميرون بالفوز بنتيجة 2-0.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 7-8، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ثم لحق به منتخب غينيا الذي استطاع في تحقيق الفوز على تحقيق غينيا الإستوائية، بهدف دون رد.

وصعد منتخب كاب فيردي إلى دور الثمانية بعدما حقق فوزًا صعبًا على موريتانيا بهدف نظيف، ثم استطاع منتخب كوت ديفوار "صاحب الضيافة" التأهل إلى هذا الدور بعدما هُزم منتخب السنغال "حامل اللقب" بعد مباراة دراماتيكية حمستها ركلات الترجيح لصالح الأفيال.

ونجح منتخب مالي في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ثم اختتمت مواجهات دور الـ16 من المسابقة القارية بتأهل منتخب جنوب إفريقيا عقب الفوز أمام المغرب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا

1- منتخب أنجولا.

2- منتخب نيجيريا.

3- منتخب غينيا.

4- منتخب الكونغو الديمقراطية.

5- منتخب الرأس الأخضر.

6- كوت ديفوار.

7- مالي.

8- جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار، يوم الجمعة الموافق 2 فبراير بمواجهة بين أنجولا ونيجيريا، على أن تختتم المبارايات يوم السبت 3 من الشهر ذاته.