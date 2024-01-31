نيوكاسل يونايتد يقسو على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة نيوكاسل وأستون فيلا

وسيطر فريق نيوكاسل يونايتد على أحداث الشوط الأول بشكل كبير، حتى تمكن من تسجيل هدفين بجدارة.

حيث سجل اللاعب شار الهدف الأول لفريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

ولم ينتظر شار كثيرا، حتى أضاف الهدف الثاني له ولفريق نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني،سجل اللاعب مورينو نجم فريق أستون فيلا هدف عكسي في مرماه، ليتقدم بالهدف الثالث لصالح نيوكاسل يونايتد

وسجل اللاعب واتكينز نجم فريق أستون فيلا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل يونايتد إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.