ملخص وأهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا

حيث سجل اللاعب شار الهدف الأول لفريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

ولم ينتظر شار كثيرا، حتى أضاف الهدف الثاني له ولفريق نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني،سجل اللاعب مورينو نجم فريق أستون فيلا هدف عكسي في مرماه، ليتقدم بالهدف الثالث لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 52.

وسجل اللاعب واتكينز نجم فريق أستون فيلا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل يونايتد إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.