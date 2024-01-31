نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 30-1-2023 ( خسارة أسود الأطلس ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية

مواجه أفريقية قوية بين المغرب وجنوب إفريقيا _(Le Maroc affrontera l'Afrique)..ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية..مباراة قوية ومثيرة بين منتخب المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مبارة المغرب وجنوب إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملخص الشوط الأول

المباراة تسير بخطى متسارعة بين المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي، حيث تبادل الفريقان السيطرة على الكرة والتهديد على مرمى الخصم.

في بداية المباراة، ضغط منتخب جنوب إفريقيا بقوة على دفاع المنتخب المغربي، لكن الأخير تمكن من الصمود أمام الهجمات الإفريقية.

في الدقيقة السابعة، حصل المنتخب المغربي على خطأ لصالحه من منتصف الملعب، لكن تسديدة أشرف حكيمي تصدت لها الدفاع.

في الدقيقة التاسعة، حصل المنتخب المغربي على ركلة ركنية بعد تسديدة حكيمي التي تصدها لها الدفاع، لكن النصيري أهدر فرصة تسجيل هدف محقق.

في الدقيقة الثانية عشرة، حصل المنتخب المغربي على ركلة ركنية جديدة بعد عمل جماعي رائع لنجوم المنتخب المغربي، لكن الدفاع الجنوبي الإفريقي تمكن من إبعاد الكرة.

في الدقيقة السابعة عشرة، منع الحارس ياسين بونو البافانا بافانا من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجنوب إفريقي، وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة الثامنة عشرة، حصل المنتخب الجنوب إفريقي على ركنية جديدة بعد إبعاد الدفاع المغربي، لكن بيرسي تاو أرسل رأسية بجوار القائم الأيسر للمنتخب المغربي.

في الدقيقة الثانية والعشرين، حصل المنتخب الجنوب إفريقي على خطأ لصالحه من وسط الملعب.

في الدقيقة الثانية والعشرين، حصل المنتخب المغربي على بطاقة صفراء من نصيب موديبا بعد تدخل عنيف على أشرف حكيمي.

في الدقيقة الثلاثين، حصل المنتخب المغربي على فرصة تسجيل هدف محقق، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ملخص الشوط الثاني

انطلاق أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 48، أطلق أوناحي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة تعلو المرمى بقليل.

ثم حصل المنتخب المغربي على مطالبات بركلة جزاء لصالحه بعد عرقلة الزلزولي من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض احتسابها.

و في الدقيقة 56، ضغط المنتخب المغربي بقوة على مرمى المنتخب الجنوب إفريقي، وكاد أن يسجل هدفًا عبر الزلزولي، لكن الحارس ويليامز تصدى لتسديدة الأخير.

و نجح المنتخب الجنوب إفريقي في تسجيل هدف التقدم عن طريق إيفيدينس ماكجوبا في الدقيقة 57 ، بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

ثم حصل المنتخب المغربي على فرصة تسجيل هدف التعادل، لكن تسديدة الزلزولي تصدى لها ويليامز.

و في الدقيقة 60، أجرى المنتخب المغربي تبديلين بخروج أملاح وعدلي ودخول صيباري وحارث.

واصل المنتخب المغربي ضغطه على مرمى المنتخب الجنوب إفريقي، وكاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 63، لكن تسديدة أمرابط تصدى لها ويليامز.

وفي الدقيقة 64، حصل المنتخب المغربي على بطاقة صفراء من نصيب سفيان أمرابط.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن أشرف حكيمي أهدر ركلة الجزاء، ليحرم المنتخب المغربي من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 90+1، حصل المنتخب الجنوب إفريقي على بطاقة حمراء مباشرة لسفيان أمرابط، ليكمل المنتخب المغربي المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 90+5، سجل ثومو موكوينا الهدف الثاني للمنتخب الجنوب إفريقي من ركلة حرة مباشرة، ليؤكد تأهل المنتخب الجنوب إفريقي إلى دور ربع النهائي، وخروج المنتخب المغربي من الدور الـ16.

وبذلك، يودع المنتخب المغربي منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024، بعد أن قدم أداءً جيدًا في دور المجموعات، لكنه فشل في تكرار ذلك في دور الـ16.

ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية

ويسعى منتخب المغرب، الذي توج باللقب مرتين في تاريخه، إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب الثالث.

ويقدم منتخب المغرب مستويات جيدة في البطولة حتى الآن، حيث تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على تنزانيا وزامبيا، والتعادل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويمتلك منتخب المغرب لاعبين مميزين على رأسهم أشرف حكيمي، يوسف النصيري، سفيان بوفال، وأمين حارث.

أما منتخب جنوب إفريقيا، الذي يشارك في البطولة للمرة الـ23، فيسعى إلى تحقيق مفاجأة والتأهل إلى دور الثمانية.

ويمتلك منتخب جنوب إفريقيا لاعبين مميزين على رأسهم ثولاني سيريرو، لوكاكو ماتي، وبافومو موهاليبيلي.

وتعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا من أقوى المباريات المتوقعة في دور الـ16، حيث تجمع بين فريقين يمتلكان لاعبين مميزين، ويقدمان مستويات جيدة في البطولة.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب المغرب ضد منتخب جنوب إفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتقام المباراة على ملعب "لاورينت بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، الثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساءً بتوقيت العراق والأردن.

ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت بجودة عالية



القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا

تنقل مجموعة بي إن سبورتس مباراة المغرب وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاورينت بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وستكون المباراة منقولة على قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و3، عبر القمر الصناعي نايل سات، على الترددين التاليين:

قناة بي إن سبورتس ماكس 1: 12604 أفقي

قناة بي إن سبورتس ماكس 3: 11013 أفقي

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز بي إن سبورتس ماكس 1 12604 أفقي 27500 بي إن سبورتس ماكس 3 11013 أفقي 27500

تاريخ مواجهات المغرب وجنوب إفريقيا

تعود أول مواجهة بين منتخب المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا إلى عام 1998، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف.

وبعد ذلك، التقى المنتخبان ثماني مرات أخرى، حقق المغرب الفوز في مباراتين، وجنوب إفريقيا في ثلاث مباريات، وتعادلا في ثلاث مباريات أخرى.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في يونيو 2022، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي انتهت بفوز المغرب بهدفين مقابل هدف.

وعلى الرغم من تفوق جنوب إفريقيا في تاريخ المواجهات المباشرة، إلا أن المغرب يمتلك أفضلية في الآونة الأخيرة، حيث فاز في آخر مباراتين بينهما.

ويتوقع أن تكون مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بين المغرب وجنوب إفريقيا مباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.