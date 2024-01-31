نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يكشف حقيقة فشل صفقة عبد الله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فشل صفقة انضمام عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

الزمالك ينفي فشل صفقة عبد الله السعيد

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" حقيقة تراجع النادي الأبيض عن إتمام صفقة عبد الله السعيد.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما تردد بشأن فشل صفقة عبد الله السعيد مشيرا إلى أن هناك جلسة صباح اليوم تجمع رئيس الزمالك بمسؤولي بيراميدز لإنهاء صفقتي السعيد وسيف فاروق جعفر.

وتابع المصدر أن الزمالك يحترم رغبة عبد الله السعيد في اللعب بقميص النادي موضحا أن مجلس الإدارة لديه رغبة في ضم اللاعب.

وبشأن سن اللاعب علق المصدر لافتا إلى أن عبد الله السعيد لاعب كبير والزمالك يحتاج لخبرات اللاعب داخل الملعب وخارجه.

وأتم المصدر موضحا أن العائق الوحيد هو توفير سيولة مالية لدفع جزء من المستحقات المالية المتأخرة للثنائي نبيل عماد دونجا وعمر جابر مشيرا إلى أن المجلس سينهي الصفقة اليوم.

من جانبه علم موقع دوت الخليج الرياضي أن عبد الله السعيد كان قد وقع لصالح الزمالك لمدة موسمين في حضور حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو المجلس.