انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: ريال مدريد يبرم صفقة تاريخية مع بنزيما ويقدم عرضاً خيالياً في الشتاء... إليكم التفاصيل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شقيق كريم بنزيما على أنباء رحيله عن الاتحاد، والعودة إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي، بعد أزمته مع مارسيلو غاياردو.

ورد شقيق بنزيما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام على تقرير نشرته RMC عن رغبة كارلو أنشيلوتي في عودة كريم بنزيما إلى صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ورفض فلورنتينو بيريز رئيس النادي فكرة قدومه معلقا"هذا كذب".