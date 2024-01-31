موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي الكرة الإسبانية، موعد انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الليجا بالموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع ضيفه رايو فاليكانو، مساء غد الأربعاء، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العشرين بمسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنك مشاهدة مباراة الغد بين فريقي أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري والوحيد لكافة مباريات الدوري الإسباني الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وخاصة يتم إذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 5، بتعليق المعلق الصوتي الرياضي أحمد عبده.

ترتيب أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في جدول الدوري الإسباني

يحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ13 برصيد 4 نقاط من 21 مباراة.