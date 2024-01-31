نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مواجهة برشلونة ضد اوساسونا في كأس السوبر الإسباني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم الإسبانية، عن معلق المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأوساسونا، وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

موعد مواجهة مباراة برشلونة ضد اوساسونا

وتنطلق مواجهة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الخميس الموافق11 يناير، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والساعة 9:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ضد أوساسونا

تنقل قناة SSC HD Sports، مباراة برشلونة وأوساسونا في بطولة السوبر الإسباني، الناقل الحصري للمباريات في المملكة العربية السعودية.

معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا كأس السوبر الإسباني

واسندت شبكة قنوات اس اس سي مهمة التعليق للثنائي عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة، للتعليق على نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة وأوساسونا، يوم الخميس المقبل.