نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد الركراكي يثير الجدل بتعليق ناري.. ويؤكد: أتحمل مسؤولية الخروج من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن حزنه الشديد بعد هزيمة أسود الأطلسي من منتخب جنوب إفريقيا، وتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي من دور الستة عشر.

حيث تمكن منتخب جنوب إفريقيا، من تحقيق الفوز على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وليد الركراكي يتحدث عن خسارة المغرب أمام جنوب إفريقيا

وأكد وليد الركراكي في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "ركلة الجزاء التي أتيحت لنا، كانت من الممكن أن تعود بنا إلى المباراة، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأوضح الركراكي: "أتحمل المسؤولية الكاملة، هناك أشياء لم نفعلها في اللقاء، ولكن اللاعبين أدوا بشكل مميز في المباراة".

وتابع: "ارتكبنا العديد من الأخطاء الفنية، في هذه المباراة، ولم نتحلى بالصبر، في إنهاء الهجمات ولعبنا بتسرع".

ثم اختتم مدرب المغرب تصريحاته: "سنتعلم من أخطاءنا في هذه المباراة، لأنني لم أكن اتوقع الخسارة، والتي مثلت خيبة أمل كييرة للجماهير المغربية، والتي دعمتنا بشكل كبير منذ بداية البطولة".

