نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية وسط غياب صلاح.. تعرف على أقوى مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويعد أبرزهم مباراة ليفربول ضد تشيلسي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد بيرنلي، في تمام الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد، في تمام الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد تشيلسي، في تمام الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يغيب عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الريدز، وذلك بسبب تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1HD،.