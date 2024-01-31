عبد الله السعيد ينهي انتقاله إلى الزمالك ولكن هناك أزمة واحدة.. ما هي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه النجم الدولي عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أزمة حقيقية حول إنهاء انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذا الموسم.

حيث يحاول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم التعاقد مع عبد الله السعيد في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.

أحمد شوبير يكشف عن أزمة جديدة في انتقال السعيد إلى الزمالك

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك أزمة في انتقال عبدالله السعيد لاعب بيراميدز إلى نادي الزمالك، على الرغم من حسم الاتفاق مع النادي لضم اللاعب بشكل رسمي.

وأوضح أحمد شوبير في تصريحاته بقناة أون تايم سبورتس: عبدالله السعيد حصل على جميع الموافقات من مدرب بيراميدز والإدارة التنفيذية برئاسة ممدوح عيد، حتى ينتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك، ولكن ينتظر الجميع الآن موافقة المُلاك من الإمارات «قالوا تمام هيرحل لم يوافقوا سيرحل للزمالك بنهاية الموسم».

ثم اختتم شوبير، أن إدارة نادي الزمالك في انتظار موافقة مُلاك بيراميدز، حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

