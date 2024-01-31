نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة المفاجآت.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، المقامة في الوقت الحالي بدولة كوت ديفوار.

المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا

ونجحت 8 منتخبات في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، وهم:

نيجيريا.

أنجولا.

الكونغو الديمقراطية.

غينيا.

مالي.

كوت ديفوار.

الرأس الأخضر

جنوب إفريقيا.

المنتخبات العربية تودع بطولة كأس الأمم الإفريقية

ولم يتمكن أي منتخب عربي، من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في هذه النسخة، حيث ودعت منتخب المغرب، البطولة مساء أمس عقب الهزيمة أمام نظيره جنوب إفريقيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي خرج على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8/7.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، يومي 2 و3 من شهر فبراير المقبل الموافق الجمعة القادمة.

